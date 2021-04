FC Barcelone - Mercato : 10 ans de contrat pour détourner Messi du PSG ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L'information sortie avant-hier par le journaliste brésilien Marcelo Bechler selon qui le PSG proposait deux ans de contrat plus un en option à Lionel Messi, assorti d'un salaire sur lequel aucun autre club ne pourrait s'aligner, n'a pas dû faire trembler Joan Laporta. En effet, El Mundo Deportivo a révélé tard hier soir que le nouveau président du FC Barcelone avant mangé la semaine dernière avec Jorge Messi, père et agent du génie, et qu'il lui avait fait une très belle proposition.

Un copier-coller de l'offre de Manchester City l'été dernier

Les détails de cette proposition n'ont pas filtré mais EMD pense qu'elle serait intéressante par sa longueur. Le quotidien catalan imagine un nouveau contrat portant sur dix ans, avec encore deux saisons pour Lionel Messi au Barça, puis un passage en MLS (David Beckham le voudrait à Miami) ou aux Newell's Old Boys pour y conclure sa carrière et un retour en Catalogne dans un rôle de dirigeant.

Cette proposition, si elle n'égalera donc pas celle du PSG en termes de salaires (il accepterait d'ailleurs de gagner deux fois moins qu'actuellement), présente de multiples avantages pour Lionel Messi : il continue dans son club de toujours, dans un cadre qu'il connaît par cœur, il demeure au plus haut niveau jusqu'au Mondial 2022, il lève le pied dans un cadre rêvé et il peut se projeter sur son après-carrière. C'est un copier-coller de ce que lui proposait Manchester City l'été dernier, quand il avait été à deux doigts de quitter le FCB. Et ce n'est sans doute pas un hasard…