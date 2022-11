FC Barcelone - Mercato : 19 M€ arrivent de Premier League pour un abonné du banc

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Lorsque le FC Barcelone a annoncé la signature de Franck Kessié l'été dernier, les médias italiens y voyaient un gros coup. Car le milieu ivoirien a été prépondérant dans l'obtention du titre de champion de l'AC Milan la saison passée. Et non seulement il a un gros potentiel, est encore jeune (25 ans) mais, en plus, il est arrivé gratuitement puisqu'il était en fin de contrat. Seulement, la mayonnaise n'a pas pris et Xavi l'a très rarement aligné, faisant passer Pedri, Gavi, Sergio Busquets et Frenkie De Jong devant lui dans la hiérarchie des milieux.

Un départ arrangerait donc les Blaugrana et ça tombe bien car trois clubs anglais seraient intéressés selon Futbol Total, dont un aurait déjà fait une offre très alléchante. Ces clubs sont Aston Villa, Fulham et Brentford. Les Villans, qui proposaient 10 M€, se sont faits doubler par les Cottagers, qui offriraient 19 M€ ! Une somme très conséquente pour un abonné du banc arrivé pour zéro euro. Reste à savoir si Kessié, lui, a envie de changer d'air...