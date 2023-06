FC Barcelone - Mercato : deux dossiers déterminants avancent dans le bon sens

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le recrutement d'Ilkay Gündogan constitue un gros coup pour le FC Barcelone. Le symbole que le champion d'Espagne est redevenu attractif après deux années d'austérité. Mais le milieu allemand était en fin de contrat à Manchester City, donc gratuit. Avant de penser à des transferts onéreux, les Blaugranas devront d'abord vendre des joueurs. Et cet été comme les précédents, le principal candidat au départ se nomme Frenkie De Jong. Le milieu néerlandais de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2026, a l'inconvénient (pour lui) d'être l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif. Et d'être important mais pas indispensable dans le jeu.

Carrasco va quitter l'Atlético cet été

Ainsi, les dirigeants barcelonais aimeraient beaucoup qu'il accepte l'invitation de Thomas Tuchel à le rejoindre au Bayern Munich. Un transfert compris entre 60 et 80 M€ permettrait au Barça de se renforcer. Et pourquoi pas avec l'ailier belge Yannick Ferreira Carrasco, avec qui il a un accord depuis cet hiver. Selon El Chiringuito, l'ancien Monégasque aurait d'ailleurs annoncé aux dirigeants de l'Atlético qu'il souhaitait partir cet été, à un an de la fin de son contrat. Pour Barcelone ? Pour cela, il faudrait d'abord que De Jong ou un autre accepte de s'en aller...

Pour résumer Une fois encore, cet été, le FC Barcelone va tenter de convaincre Frenkie De Jong de la nécessité de partie. Le Néerlandais constitue l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif et il est suivi par le Bayern Munich. Yannick Ferreira Carrasco, lui, a informé l'Atlético Madrid qu'il va s'en aller. Il aurait un accord avec le Barça.

