FC Barcelone Mercato : l'arrivée de Nico Williams torpillée par deux Blaugranas ?

C'était le cas avant le début de l'Euro, c'est une évidence aujourd'hui : le FC Barcelone veut Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Bilbao et de la Roja a franchi un cap durant la saison 2023-24 et l'Europe entière est en train de l'apprendre à ses dépens. En l'associant à Robert Lewandowski et Lamine Yamal, les Blaugranas pourraient se prévaloir d'une attaque aussi excitante que celle de leur grand rival, le Real Madrid, avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé.

Fati et Raphinha ne veulent pas partir

Le président du Barça, Joan Laporta, a expliqué que son club avait les moyens de lever la clause de cession de Williams, qui est de 59 M€. Ce ne serait pas aussi simple que ça. N'ayant pas encore actionné son dernier levier, le dirigeant va devoir compter sur des ventes pour faire entrer la somme attendue par l'Athletic Bilbao. Selon Caught Offside, cela passerait par les transferts d'Ansu Fati et Raphinha.

Gros problème : les deux joueurs ne veulent pas partir. L'ailier espagnol veut montrer à Ansi Flick qu'il peut s'imposer au Barça, malgré ses blessures à répétition et sa saison ratée en prêt à Brighton. Quant au Brésilien, il se sent très bien en Catalogne, où il est pourtant poussé vers la sortie continuellement depuis son arrivée il y a deux ans... Si les deux s'opposent à leur départ, il n'y aura pas de rentrée d'argent pour le Barça, et donc pas de Nico Williams...

