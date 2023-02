FC Barcelone - Mercato : deux obstacles à l'arrivée de Pavard, une autre signature en vue !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il y a quelques semaines, Benjamin Pavard a fait savoir sa volonté de quitter le Bayern Munich car il ne veut plus jouer latéral droit. Le Nordiste a vu, notamment en équipe de France, ses limites à prendre le couloir, il tient désormais à se fixer dans l'axe. Mais son entraîneur chez les Bavarois, Julian Nagelsmann, ne l'entend pas de cette oreille. D'où un divorce qui semblait inéluctable. Le FC Barcelone faisait partie des candidats à l'accueil du champion du monde 2018. Mais selon le journaliste italien Matteo Moretto, plusieurs obstacles se dressent entre le Français et les Blaugranas, et cela n'a pas forcément à voir avec les difficultés économiques de ces derniers.

Déjà, le Bayern Munich n'a pas spécialement envie de laisser partir son joueur, qui continue à être titularisé régulièrement, dans l'axe ou à droite. Les dirigeants bavarois auraient même l'intention de prolonger son contrat, qui se termine pour le moment en 2024. Mais dans le cas où Pavard aurait toujours l'intention de partir, l'Inter Milan a coché son nom sur ses tablettes pour l'après-Skriniar.

Selon Moretto, les Nerazzurri auraient formulé une offre au Bayern pour recruter son joueur dès cet hiver. Et cette destination plairait au principal intéressé. Surtout qu'à Barcelone, entre Araujo, Koundé, Garcia, Christensen et Alonso, il n'y aura de la place que dans le couloir pour lui. D'autant que Sergi Roberto pourrait enfin prolonger ! Selon Sport, le polyvalent espagnol serait plus proche que jamais d'étirer son bail le liant au Barça, lui qui sera libre en juin prochain.