FC Barcelone - Mercato : deux signatures très attendues officialisées sous peu !

Dans les 48 dernières heures du mercato, le FC Barcelone espère finaliser deux arrivées (Cancelo, Félix) et plusieurs départs, dont celui d'Ansu Fati. L'idée est, encore et toujours, de libérer de la masse salariale afin de pouvoir enregistrer les dernières recrues mais également de pouvoir faire valider par la Liga les futures prolongations de contrat. Car dans ce domaine, le club catalan voudrait en boucler deux très importantes.

Officialisation après le mercato

Ces signatures concernent le latéral gauche Alejandro Baldé (19 ans) et l'ailier droit Lamine Yamal (16 ans). Les deux joueurs sont déjà d'accord sur les bases d'un futur contrat mais le Barça doit d'abord dégraisser avant de leur proposer un nouveau contrat. Selon le média espagnol Relevo, l'officialisation des prolongations des deux pépites devrait intervenir juste après la clôture du mercato. Une bonne nouvelle car les Baldé et Yamal incarnent, au même titre que Pedri, Gavi et Araujo, l'avenir du Barça !

⚠️🔵🔴 Lorsque tous les dossiers mercato seront réglés, Alejandro Balde signera officiellement sa prolongation de contrat ! Il a déjà signé un pre-accord (tout comme Lamine Yamal) juste avant de partir en tournée aux USA. @victor_nahe pic.twitter.com/mTEr4HckoT — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) August 30, 2023

