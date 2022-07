FC Barcelone – Mercato : 200 M€ pour 4 à 6 recrues, le plan Laporta s'affine

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Désireux de lever des liquidités afin de mener un Mercato ambitieux malgré les contraintes liées au règlement de la Liga, le FC Barcelone a commencé ses grandes manœuvres avec l'arrivée de Sixt Street pour 207,5 M€ en échange de 10% de ses droits TV et le naming du Camp Nou par Spotify.

Jusqu'à 700 M€ récupérés, pour 200 M€ investis dans les joueurs ?

Toujours en négociations pour lever des liquidités en vendre 15% supplémentaire de ses droits pour 400 M€ brut, le Barça carresse l'espoir de lancer ses gros dossiers de Mercato avant le 17 juillet et son départ pour son stage de pré-saison aux Etats-Unis.

Comme le rapporte Sport, le but avoué de ce jeu d'équilibre est de pouvoir disposer d'un budget de 200 M€ pour le Mercato. Un budget que le Barça souhaite allouer au recrutement de quatre joueurs : Robert Lewandowski (Bayern Munich), Raphinha (Leeds) mais également Jules Koundé (FC Séville) et Bernardo Silva (Manchester City). S'il reste de l'argent, les Blaugranas feront alors coup double à Chelsea pour César Azpilicueta et Marcos Alonso.

Le plan du Barça détaillé Ne parvenant pas à faire rentrer de l'argent par le biais du Mercato, Joan Laporta a activé d'autres leviers pour refaire du FC Barcelone une place forte du marché des transferts. Grâce à la vente d'une partie de ses droits TV et au naming du Camp Nou, le boss espère lever 700 M€.

