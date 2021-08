FC Barcelone - Mercato : 3 deals finalisés pour valider la prolongation de Messi ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

La prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone pour cinq ans est entérinée. En interne, et ça fait toute la différence. Car en raison d'une masse salariale colossale représentant une part trop importante de son budget, le club catalan ne peut faire officialiser le nouveau contrat par la Liga, la DNCG y mettant son veto. Le président blaugrana, Joan Laporta, a demandé une dérogation mais elle ne devrait pas être accordée car cela créerait une jurisprudence.

En attendant, le dirigeant barcelonais se démène sur plusieurs fronts. Et il est en passe de remporter trois jolies victoires. La première, c'est la prolongation d'Ousmane Dembélé avec réduction salariale à la clef. Le Français est, selon les observateurs, encore plus impliqué et professionnel que les années précédentes. Il serait d'accord pour un nouveau contrat. Samuel Umtiti, lui, a compris qu'il devait partir. Ronald Koeman ne lui a pas fait jouer les deux derniers matches et lui a dit directement qu'il ferait mieux de s'en aller. Enfin, les négociations avec les cadres pour une diminution de leurs émoluments avancent bien également. Une nouvelle proposition a été faite et Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto seraient d'accord sur le principe. Si ces trois dossiers sont menés à bien, la prolongation de Messi pourrait enfin être officialisée !

