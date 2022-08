FC Barcelone - Mercato : 3 joueurs sur le départ, 110 M€ bientôt dans les caisses ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier soir, pour la réception du Rayo Vallecano (0-0), le FC Barcelone n'a pas pu inscrire toutes ses recrues sur la Liga, faute d'avoir suffisamment réduit sa masse salariale. Et c'est Jules Koundé qui en a fait les frais, contraint de suivre la rencontre depuis les tribunes. En dépit de la vente de nombreux droits télévisés et d'images, le club catalan doit encore faire des efforts pour satisfaire aux exigences de la Liga qui, contrairement à ce que veulent faire croire certains en France, est beaucoup plus stricte que la DNCG. L'unique moyen, désormais, pour enregistrer tout le monde va consister à vendre des joueurs.

Selon le Daily Express, Chelsea propose 25 M€ pour Pierre-Emerick Aubameyang, chouchou de Thomas Tuchel depuis leurs années à Dortmund, et 84 M€ pour Frenkie De Jong. Le Barça est évidemment OK pour cette transaction mais les deux joueurs, non. Ils veulent rester. Et le pire, c'est qu'hier, ils ont été excellents lorsqu'ils sont entrés en jeu en seconde période, surtout le Néerlandais, percutant comme rarement. Les dirigeants risquent de perdre gros dans tous les cas, qu'ils les vendent ou qu'ils les gardent. Le troisième joueur à partir devrait être Memphis Depay. Lui devrait rejoindre la Juventus gratuitement. Mais l'économie de salaire soulagera considérablement les finances blaugrana.