FC Barcelone - Mercato : 3 noms ont déjà fuité pour la succession de Xavi

Depuis la déroute à domicile contre Gérone (2-4) dimanche soir, le FC Barcelone a basculé dans la crise. Jusqu'à présent, la première partie de saison était décevante mais rien n'était perdu. Maintenant que les Blaugranas sont à sept points du leader, elle est inquiétante. Et l'avenir de Xavi s'écrit désormais en pointillés. Ses choix de joueurs, sa tactique, le jeu de son équipe... beaucoup de choses lui sont reprochées. Et il a en plus vu son autorité contestée quand Joan Laporta lui a imposé d'emmener les cadres à Anvers pour le match de ce soir.

Arteta, Michel et Marquez sur la shortlist

Selon les médias catalans, la direction barcelonaise continue de soutenir Xavi sans réserve. Mais elle se prépare déjà au pire dans le cas où les résultats ne s'amélioreraient pas. Trois noms de remplaçants potentiels ont fuité : Rafael Marquez, qui fait du bon travail avec la réserve du FCB, Mikel Arteta (Arsenal) et Michel (Gérone). Ces deux derniers n'étaient pas libres avant la fin de la saison. Le mieux pour tout le monde serait que le Barça retrouve des couleurs...

