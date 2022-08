FC Barcelone - Mercato : 5 départs accélérés, 2 recrues en vue !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a rempli son principal objectif de l’été : se renforcer. Grâce à plusieurs manouvre financières, le club catalan s’est renforcé dans tous les secteurs de jeu. Après toutes ces arrivées, plusieurs joueurs vont quitter le club pour alléger la masse salariale ou pour avoir plus de temps de jeu. Un jeune attaquant se rapproche d’un départ.

Selon les informations du média Revelo, Ez Abde devrait bientôt quitter le FC Barcelone pour rejoindre un autre club de Liga. L'attaquant de 20 ans est attendu du côté du Real Valladolid où il sera prêté. Avant son départ, il prolongera son contrat avec le Barça pour trois saisons, soit jusqu'en 2026.

Outre Abde, plusieurs noms sont évoqués pour des départs : Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, Sergiño Dest et Martin Braithwaite. Le latéral droit a refusé Villarreal... Côté arrivées, Xavi souhaite s'attacher les services de Marcos Alonso (Chelsea) pour le couloir gauche, et, pour le flanc droit plusieurs pistes sont étudiées : Javi Galan et Hector Bellerin (Real Betis) ou encore Juan Foyth (Villarreal). Blessé, ce dernier devrait rester chez les Groguets.