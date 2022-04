FC Barcelone - Mercato : accord de principe pour la prolongation d'Araujo !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Une très bonne nouvelle vient de tomber, par l'intermédiaire de Marca ! Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne annonce en effet que les représentants de Ronald Araujo et les dirigeants du FC Barcelone sont parvenus à un accord de principe pour la prolongation du contrat du défenseur uruguayen jusqu'en 2026. Soit trois saisons de plus que le bail en cours.

Le défenseur central de 23 ans est devenu une pièce maîtresse des Blaugrana cette saison. Il a disputé 23 matches, inscrit 4 buts, est excellent dans la relance (89,5% de réussite) et dans les duels (47 gagnés dans les airs rien qu'en Liga). Une vraie digue que Xavi tenait absolument à conserver. C'est donc chose faite. Depuis dimanche soir, l'issue des négociations ne faisaient plus de doute après qu'Araujo ait demandé à son agent d'accepter la proposition catalane et réaffirmer publiquement son envie de prolonger. Toujours selon Marca, son salaire a été revu à la hausse et sa clause libératoire a été fixée à un milliard d'euros.

🚨 Principio de acuerdo: Araujo renovará con el Barça hasta 2026 https://t.co/4xcReSz9ZM — MARCA (@marca) April 6, 2022

Pour résumer Marca annonce que, comme le souhaitait le principal intéressé, un accord de principe a été trouvé pour la prolongation du défenseur uruguayen Ronald Araujo au FC Barcelone jusqu'en 2026. Il ne manque plus que la signature !

Raphaël Nouet

Rédacteur