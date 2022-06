FC Barcelone - Mercato : accord imminent entre le Barça et Manchester United pour de Jong !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Frenkie De Jong n’a jamais été aussi proche du départ. Fabrizio Romano annonçait hier une offre de 65 millions de la part de Manchester United retoquée par le FC Barcelone qui en réclamait 85. Aujourd’hui le journaliste italien annonce que l’accord est tout proche puisque les Red Devils atteindraient le montant exigé par les Blaugranas avec les bonus.

L’avenir de Frenkie De Jong fait énormément débat au sein de la communauté barcelonaise. Le jeune néerlandais est très apprécié mais n’a pas le rendement espéré après son arrivée de l’Ajax pour 90 millions d’euros il y a 3 ans.

Même si le milieu est assez unique, son transfert pourrait d’un autre côté permettre au Barça de sortir la tête de l’eau et réussir un très gros mercato. De son côté, De Jong pourrait retrouver son ancien coach à l’Ajax Erik Ten Hag qui avait tiré de lui son meilleur niveau.

Pour le remplacer, Carlos Soler, milieu de terrain international espagnol du FC Valence est dans les tuyaux

Manchester United are getting closer to agreeing fee with Barcelona for de Jong for €65m plus add-ons… since yesterday afternoon.



Full package will be around €85m, as reported yesterday after direct talks.



NO update as of now. New talks will take place today/this week. https://t.co/XqrFAnXAQp