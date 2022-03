FC Barcelone – Mercato : Xavi boucle déjà sa première recrue de l'été !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Andreas Christensen arrive en fin de contrat en juin prochain avec son club de Chelsea. Le défenseur de 25 ans, qui ne prolongera pas son contrat avec le club londonien, est tout proche de s’engager avec le FC Barcelone. Un accord qui pourrait être conclu la semaine prochaine.

En effet, le journaliste Nicolò Schira annonce que le FC Barcelone a fait une meilleure offre au Danois que le Bayern et Chelsea. Les dirigeants catalans vont rencontrer l’agent de Christensen la semaine prochaine pour finaliser les derniers détails.

