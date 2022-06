FC Barcelone, Mercato : Accord imminent pour la prolongation de Gavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le président du FC Barcelone Joan Laporta s’est confié sur sa pépite Pablo Gavira alias Gavi à l’occasion de la 3e réunion de la Fédération des clubs de supporters des Asturies et de Cantabrie.

«Nous sommes sur le point de conclure un accord avec Gavi. Nous sommes optimistes : nous voulons que Gavi continue. Le joueur et son agent veulent qu'il continue» a rassuré le dirigeant catalan. Après avoir bouclé rapidement la prolongation de Ronald Araujo, celle du crack de la Masia s’est avérée plus complexe et commençait à inquiéter les supporters blaugranas.

À mesure que Gavi brille avec le Barça et la sélection espagnole, l’intérêt de grands clubs, notamment Liverpool s’intensifie. Laporta devrait sécuriser le bail du jeune milieu de terrain avec une clause libératoire à 1 milliard d’euros comme cela a été fait avec Araujo.

Pour résumer Laporta annonce que l'accord est tout proche pour la prolongation du contrat de Gavi. De quoi rassurer les supporters barcelonais qui imaginaient déjà le jeune prodige espagnol partir pour une bouchée de pain à 18 ans seulement. Liverpool était très intéressé par l'international espagnol.

Yann Noailles

Rédacteur