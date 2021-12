FC Barcelone - Mercato : accord pour Dembélé, les détails du contrat révélés

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La date de l’ouverture du mercato hivernal, le dimanche 2 janvier 2022, approche à grand pas et Ousmane Dembélé ne devrait pas quitter la Catalogne. Mieux encore, l’attaquant français de 24 ans devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. À en croire les informations de Rudy Galetti, journaliste italien de référence, le Barça aurait formulé une offre de 4 années supplémentaires contre un salaire de 9,5 millions d’euros par saison. Toujours selon ses dires, l’annonce pourrait arriver dans les prochains jours. À noter qu’Ousmane Dembélé, arrivé chez les Blaugranas en 2017, a récemment été testé positif au Covid-19 d’après L’Équipe.

