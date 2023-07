FC Barcelone - Mercato : accord pour la troisième recrue de l’été !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone tient peut-être le remplaçant de Sergio Busquets. Selon Sport, le Barça et Gérone auraient trouvé un accord pour le transfert d’Oriol Romeu, dont l’arrivée devrait être effective dans les prochaines heures. Toutefois, le prix du transfert et la durée du contrat de l’ex-joueur de Stuttgart n’ont pas été révélés.

Romeu en route pour Barcelone !

Formé chez les Blaugrana et révélé sous les couleurs de Southampton, l’international espagnol de 31 ans a fait le choix de rentrer au bercail l’été dernier et a réalisé par la suite une saison accomplie avec 33 apparitions pour 2 buts marqués. Il est pressenti pour remplacer Busquets dans l’entrejeu du Barça, où Xavi a besoin d’un vrai tampon entre défense et attaque.

La 3e recrue du Barça est en approche !https://t.co/SdwsKaMils — Foot Mercato (@footmercato) July 12, 2023

Podcast Men's Up Life