FC Barcelone - Mercato : accord sous condition pour le départ de Suarez

Après s'être fâchés avec Lionel Messi, les dirigeants du FC Barcelone étaient partis pour s'embrouiller avec Luis Suarez. En effet, après lui avoir donné leur accord pour résilier son contrat, ils ont fait machine arrière en apprenant que l'attaquant uruguayen allait s'engager avec l'Atlético Madrid, l'un des grands rivaux des Blaugranas dans la course au titre.

Mais une réunion de crise, ce soir, entre les dirigeants catalans, leurs homologues de l'Atlético et le joueur a permis de trouver une issue qui satisfait tout le monde. Selon le Mundo Deportivo et la Cadena Ser, les Madrilènes sont d'accord pour verser une indemnité relativement faible, assortie de bonus facilement atteignables. Ceux-ci seront financés par la vente d'Alvaro Morata à la Juventus. Il ne manque plus que l'accord de Luis Suarez. Mais comme le grand ami de Lionel Messi s'est déjà mis d'accord contractuellement avec les Colchoneros, ça devrait aller vite désormais…