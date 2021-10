FC Barcelone - Mercato : accord total pour une prolongation, coup dur pour le Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

La prolongation d’Ansu Fati officialisée ce jeudi ? Selon les informations de Mundo Deportivo, le dossier de la nouvelle figure de proue du Barça serait en bonne voie. Comme nous vous le rapportions déjà ce mardi, l’attaquant espagnol qui aura 19 ans à la fin du mois devrait signer une prolongation de contrat jusqu’en 2027 avec à la clé une amélioration importante de ses émoluments ainsi que la mise en place d’une clause libération à 1 milliard d’euro comme son compatriote et coéquipier en club, Pedri.

Le média espagnol rapporte que Mateu Alemany, directeur sportif du FC Barcelone se serait mis d’accord avec l’agent du joueur, le célèbre portugais Jorge Mendes, lors d’une réunion à Porto ces derniers jours. De plus, l’officialisation pourrait même tomber juste avant le Clasico face au Real Madrid (dimanche 16h15) et plus précisément ce jeudi rapporte également Mundo Deportivo comme l’aurait souhaité Joan Laporta.

Par ailleurs, et c'est le quotidien Sport qui l'indique, Pedri, touché aux ischio-jambiers, ne devrait pas pouvoir disputer le Clasico dimanche.

🚨 #NoticiaMD



💣 Acuerdo total con Ansu Fati



👉 El acto de su renovación, previsto para mañana



✍️ @ffpolo y @sergisoleMDhttps://t.co/yqrx6p9Whq — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 20, 2021