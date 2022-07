FC Barcelone - Mercato : Koundé en passe d’échapper au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après la prolongation de Dembélé, le bras de fer avec le Bayern pour Lewandowski, et Raphinha arraché à Chelsea et Arsenal, le FC Barcelone croyait avoir fait le plus dur. Cependant, la guerre livré aux Blues pour Jules Kounde et certainement une des batailles les plus dures à mener pour Laporta et Alemany. Et pour cause, après des mois de négociations, Chelsea vient de faire tapis et pose les 65 millions réclamés par le FC Séville sur la table.

Chelsea double le Barça

Gerard Romero, très bien renseigné sur le club catalan, confirme que lles exigences du club andalous sont remplies, et qu'en plus de ça, les Londoniens sont prêts à offrir un salaire de 12 millions d'euros nets par an à l'international français. Jackpot pour le club et le joueur. L'insider barcelonais maintient sa confiance, il répète que Kounde à toujours dit à Xavi qu'il voulait rejoindre les Culers cet été. Pourtant Chelsea a mis sur la table une offre que le Barça ne pourra jamais égaler. Les négociations vont se poursuivre mais Chelsea a pris un net avantage dans la course.