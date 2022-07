FC Barcelone - Mercato : accord trouvé avec Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone s'apprête à entrer dans le dernier mois d'un mercato qui fut ahurissant. Après les signatures de Torre, Kessie, Christensen, Raphinha, Dembele (renouvellement), Lewandowski et Kounde, le Barça a 30 jours pour conclure ce feu d'artifice avec le tant attendu bouquet final, la signature de Bernardo Silva. Le quotidien catalan Sport nous apprend ce matin qu'un accord total a été trouvé entre le club et le joueur.

Reste à convaincre City

Il ne manque plus qu'à trouver un accord avec Manchester City pour Joan Laporta. Ce ne sera pas la tâche la plus facile mais la tendance de cet été peut rassurer les Blaugranas : chaque joueur qui a trouvé un accord avec le club et qui a demandé son départ a convaincu son dirigeant de le libérer jusqu'à présent. Le plus gros frein pour les catalans sera le dossier Frenkie De Jong.

Chelsea prêt à se rattraper avec De Jong

Dans l'édition de ce matin, Sport confirme en parallèle que Chelsea est toujours très intéressé par Frenkie De Jong. La priorité des Blues reste de renforcer sa défense mais le club anglais pourrait faire une offre pour aller chercher le Néerlandais au Barça. Ce gros coup pourrait effacer les désillusions des Londoniens sur ce mercato et permettre au Barça de pouvoir foncer sur le Portugais de City par la même occasion. Une nouvelle course contre-la-montre a démarré à Barcelone pour clôturer un mercato complètement fou avec un dernier coup marquant.