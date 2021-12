FC Barcelone - Mercato : accord trouvé entre le Barça et Ferran Torres !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

En quête de renforts en attaque lors du mercato hivernal, le FC Barcelone et Xavi ont fait de l'ailier droit de Manchester City, Ferran Torres, leur priorité. Ce dossier aurait pris un sérieux coup d'accélérateur ce mardi.

En effet, selon les informations du journaliste de Sport1, Patrick Berger, le Barça et l'international espagnol seraient tombés d'accord sur les bases d'un contrat à long terme. Reste désormais au club blaugrana de s'entendre avec Manchester City, qui réclame pas moins de 70 millions d'euros pour laisser partir l'ancien joueur de Valence.

Total agreement between Ferran Torres & FC Barcelona over a long-term-contract - confirmed! The attacker, who has been named @marca‘s Best Player 2021 in Spanish National Team, wants to leave ManCity in winter. Pep agreed. Clubs still negotiating. @ManCity price tag €70. @SPORT1