FC Barcelone - Mercato : affront madrilène pour Morata, Xavi fond sur Aubameyang !

Le FC Barcelone devrait enregistrer une nouvelle recrue aujourd’hui. Selon les derniers bruits de couloir, le musculeux ailier Adama Traoré va revenir au sein du club catalan en prêt jusqu’en fin de saison. Ensuite, il sera temps d’envisager l’arrivée d’un avant-centre.

La piste Alvaro Morata est toujours creusée. « Laporta se trouvait à Madrid hier pour faire avancer le dossier, a expliqué hier soir José Alvarez dans l’émission El Chiringuito. Le Barça met tout en œuvre pour le recruter en janvier. » Le problème et il est de taille : l’Atlético Madrid, club à qui il appartient malgré son prêt à la Juve, ne veut rien entendre.

« Les Colchoneros ne veulent pas vendre Morata au Barça parce qu’ils veulent qu’il soit le successeur de Luis Suarez la saison prochaine, a affirmé Edu Aguirre. L’Uruguayen, lui, ne sera plus là. » En plan B de Morata, As assure que le FC Barcelone serait prêt à activer la piste Pierre-Emerick Aubameyang. Il y aurait néanmoins une condition : qu’Ousmane Dembélé parte avant la fin du mercato hivernal.

