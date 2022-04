FC Barcelone - Mercato : Alemany calme le jeu pour Lewandowski et annonce qui sera le numéro 9 du Barça la saison prochaine

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Après la défaite ce jeudi du FC Barcelone face à l'Eintracht Francfort (3-2), synonyme d'élimination en quart de finale de la Ligue Europa, Mateu Alemany a été interrogé sur l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, annoncé avec insistance du côté du Barça depuis plusieurs semaines.

"Nous le respectons profondément, c'est un joueur très important pour son club. Nous sommes sur le terrain des spéculations journalistiques, qui sont logiques. Mais je vous l'assure, nous n'avons aucun accord avec lui ou un autre joueur. Si un joueur nous intéresse, on en parlera d'abord à son club. Aubameyang sera le numéro 9 du Barça la saison prochaine, mais nous serons attentifs aux opportunités de marché", a répondu le directeur sportif blaugrana au micro de Movistar.

Barcelona director Mateu Alemany: “Pierre Emerick Aubameyang will be Barcelona’s number 9 next season”. 9️⃣🇬🇦 #FCB



“We are more than happy with Auba and his performances”, he told Movistar via @VMalo8. pic.twitter.com/RHRXSXbbjJ