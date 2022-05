FC Barcelone - Mercato : Alonso, Lewandowski, Koundé, De Jong... ça bouge dans tous les sens !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Joan Laporta n’a pas menti quand il a dit cette semaine que le FC Barcelone aurait les coudées franches pour se renforcer au mercato estival. Plusieurs dossiers prioritaires sont en cours en coulisses. Le premier se nomme Marcos Alonso (Chelsea, 31 ans).

« L’opération Alonso est en cours, affirme José Alvarez. Un contrat de trois ans est sur la table et les discussions pourraient trouver un dénouement dans les prochains jours. Xavi le veut absolument pour couvrir le poste de latéral gauche et dépanner dans l’axe. »

Lewandowski s’impatiente

Le cas Robert Lewandowski (33 ans) est également brûlant à Barcelone. Toujours d’après le journaliste d’El Chiringuito, l’attaquant polonais du Bayern Munich fait de plus en plus pression pour signer au Barça et veut que sa situation trouve une solution le plus rapidement possible.

Cela pourrait être permis par le départ de Frenkie De Jong à Manchester United, Dario Montero expliquant que les deux clubs se sont enfin mis en contact pour étudier la faisabilité d’un transfert cet été. Dernier dossier de taille : Jules Koundé. Cible de Xavi en défense centrale, l’ancien Bordelais a été relancé par Chelsea. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le FC Barcelone.

Pour résumer Si Joan Laporta a affirmé cette semaine que le FC Barcelone serait en mesure de recruter au mercato estival, les dernières indiscrétions venues des coulisses confirment les prédictions du président blaugrana. Le point sur les dossiers.

