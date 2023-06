FC Barcelone - Mercato : Amrabat aurait recalé un cador européen pour le Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Finaliste malheureux de la Ligue Europa Conférence avec la Fiorentina, Sofyan Amrabat (26 ans) a publié un message en forme d'adieux il y a quelques jours : « Je suis fier d’avoir fait partie de cette équipe, nous avons tout donné toute la saison et ensemble nous avons atteint deux finales (…) Je tiens à remercier tout le monde au club qui a contribué à une excellente saison, à tous mes entraîneurs, coéquipiers et à tous ceux qui travaillent dans les coulisses qui travaillent si dur pour nous mettre en position de concourir au plus haut niveau ».