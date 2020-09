FC Barcelone - Mercato : Antoine Griezmann s'exprime sur la situation de Lionel Messi

Partira, partira pas... Depuis quelques jours, la décision de Lionel Messi se fait attendre. Le sextuple Ballon d'or a exprimé des envies d'ailleurs après la claque reçue par le FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2, en quart de finale de la Ligue des Champions). En début de semaine, Jorge Messi, père et agent de la star, a rencontré Josep Maria Bartomeu pour faire un point sur la situation de l'intéressé.

Dans l'expectative, Griezmann souhaite que Messi reste au Barça

Invité du JT de M6 ce jeudi soir, Antoine Griezmann (29 ans) n'a pas botté en touche lorsqu'il a été questionné sur le cas Lionel Messi (33 ans). Dernièrement, La Pulga a annoncé son désir de quitter le FC Barcelone durant ce mercato estival. Forcément, les envies d'ailleurs du sextuple Ballon d'or ont cristallisé l'attention des médias du monde entier.

Interrogé sur ce dossier brûlant, le champion du monde 2018 et partenaire de Messi à Barcelone, a évoqué le sujet en toute transparence. « On essaie d'avoir des nouvelles, mais c'est entre le club et lui. On espère juste qu'il restera. J'essaie d'être focalisé sur la sélection et de bien préparer les deux matchs à venir. On écoute un peu tout mais on n'en sait pas plus de notre côté.»

En cas de départ du numéro 10, le natif de Mâcon pourrait avoir plus de responsabilités chez les pensionnaires du Camp Nou. La saison passée, l'ex-élément de l'Atlético de Madrid a semblé ronger son frein dans sa nouvelle écurie. En cause, une relation pas toujours joviale avec l'omnipotent Lionel Messi.