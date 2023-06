FC Barcelone - Mercato : après Alba, une autre légende du Barça rapatriée par Messi à Miami ?

Acté, le départ du Paris Saint-Germain de Léo Messi est imminent. Si plusieurs destinations s’offrent au champion du monde argentin, l’Inter Miami pourrait bien gagner le cœur du septuple Ballon d’Or. Tata Martino évoqué, Jordi Alba en pourparlers, c’est maintenant un nouvel ami de La Pulga que la franchise de David Bechkam pourrait attirer.

Selon l’insider, Nicolò Schira, Messi voudrait voir Sergio Busquets rejoindre la MLS, à Miami. Ami depuis longtemps avec Messi, l’espagnol pourrait arriver libre en Floride. L’Inter Miami met les petits plats dans les grands, pour espérer faire de Léo Messi, son nouveau roi.

