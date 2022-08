FC Barcelone – Mercato : après Chelsea, une autre porte de sortie s’ouvre pour Depay

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone accélère son dégraissage. Le club catalan veut équilibrer ses comptes et pousse plusieurs joueurs “indésirables“ vers la sortie. Après les arrivées de Raphinha et Robert Lewandowski, l’avenir de Memphis Depay au FC Barcelone semble plus que compromis. Cependant, le néerlandais pourrait trouver une autre porte de sortie que Chelsea et l’Angleterre.

La Juventus à l’affût ?

Selon les informations de “Sport“, la Juventus aurait coché le nom de l'ancien joueur de l'OL, pour une arrivée cet été. Le club italien serait prêt à proposer un prêt avec option d'achat obligatoire. Cependant, pour que cela soit réalisable, il faudrait que Depay prolonge son contrat d'un an avec les Blaugranas. Une option qui n’emballe pas le buteur néerlandais.