FC Barcelone - Mercato : après Dembélé, Umtiti contrarie à son tour Xavi

Lors d’Osasuna-Barcelone (2-2) dimanche dernier, Samuel Umtiti était titulaire dans la phase défense à trois alignée par Xavi. C’était ses premières minutes de la saison puisqu’auparavant, Ronald Koeman suivait les ordres de sa direction, qui souhaite voir partir l’ancien Lyonnais. Xavi, lui, a voulu récompenser l’investissement du champion du monde à l’entraînement. Mais il est comme son prédécesseur : il sait qu’à la moindre opportunité, le Barça vendra son joueur. Dernièrement, un intérêt du Benfica a filtré. Une aubaine pour les Catalans. Mais il y a évidemment un mais…

Ce mais, c’est que Samuel Umtiti n’a aucune intention d’aller voir ailleurs. Fort d’un contrat courant jusqu’en 2023, il veut rester pour montrer à Xavi qu’il peut retrouver son niveau de ses premières saisons barcelonaises (à partir de 2016), quand il impressionnait les observateurs. Il serait tellement motivé à l’idée de rester, selon Sport, qu’il aurait l’intention d’accepter la réduction de salaire imposée par Laporta à tous les joueurs. C’est mieux que rien mais en ces temps très difficiles au niveau économique, le président du FCB aurait préféré faire l’économie totale de son salaire et récupérer une petite indemnité pour se renforcer…

There are currently no negotiations between Benfica and Barcelona for Samuel Umtiti. His salary is still the main problem - no talks ongoing as of now. 🚫 #FCB @pedromsepulveda



Barça hope to find a solution for Umtiti and Coutinho in January and they’re working on it.