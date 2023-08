FC Barcelone - Mercato : après Dembélé, un coup dur à 60 M€ frappe le club !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Et si le FC Barcelone débutait sa saison de Liga, le dimanche 13 août contre Getafe, sans ses recrues Ilkay Gündogan et Oriol Romeu ? Cette hypothèse a pris de l'ampleur depuis quelques heures, après que TV3 a révélé que le levier financier que le club catalan comptait activer cet été n'était plus d'actualité. Les 60 M€ que Joan Laporta et son équipe pensaient récupérer devaient servir à réduire la dette du club et donc à permettre l'inscription des recrues auprès de la Liga. Sans cette manne, pas de Gündogan ni de Romeu...

Laporta a rassuré Xavi pour l'inscription des recrues

Une entreprise allemande devait racheter les droits de Barça Studios moyennant 60 M€. Mais pour une raison inconnue, elle a décidé de faire machine arrière. Un choc pour Joan Laporta, qui aurait cependant rassuré Xavi concernant l'inscription des recrues. Un nouveau sponsor ou une autre entreprise intéressée par les droits de Barça Studios est activement recherché. Mais le temps presse...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

📌 𝐋𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 se encargará personalmente de intentar resolver esta situación



📌 Simultáneamente, el departamento de 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 intensifica la búsqueda de ingresos alternativos



👀 Al 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 se le complica el mercado si no logra cerrar la inyección económica pic.twitter.com/izRTIWPb5v — MARCA (@marca) August 2, 2023

Podcast Men's Up Life