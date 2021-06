FC Barcelone – Mercato : après Depay, Laporta est loin d'avoir fini ses emplettes

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Si le FC Barcelone a déjà amorcé un ambitieux recrutement en alignant quatre renforts (Agüero, Depay, Garcia, Emerson) et que Ronald Koeman souhaite encore un milieu en plus de la prolongation de Lionel Messi pour être comblé, Joan Laporta est encore plus ambitieux.

Laporta promet encore « 3 ou 4 signatures »

Ce dimanche, à l'occasion d'un entretien accordé à La Vanguardia, le nouveau président du Barça a été très clair sur le Mercato blaugranas : « Il y aura encore 3 ou 4 signatures ». S'il reconnaît que la situation financière du club est « pire (qu'il) ne le pensai(t) » suite au passage à la présidence de Josep Maria Bartomeu, Laporta ne désarme pas : « Nous allons former une équipe très compétitive. On le voit déjà avec les ajouts d'Eric García, Agüero et Emerson et d'autres joueurs qui sont sur le point de », avait-il lâché dans un entretien visiblement réalisé avant l'arrivée de Memphis Depay hier.

Agacé d'avoir perdu la bataille Georginio Wijnaldum face au PSG (« Il y a des clubs d'État qui peuvent avoir n'importe quel joueur. C'est une question qu'il faudra analyser »), Joan Laporta a également enterré la hache de guerre avec Ronald Koeman après une fin de saison compliqué : « Après avoir parlé avec lui trois fois, j'ai vu que nous pouvions travailler ensemble, collaborer et nous mettre d'accord sur bien plus de choses que sur lesquelles nous pouvions diverger. Je suis content. (Sur sa boulette) J'aurais aimé que cela n'arrive pas et je le lui ai même dit. Je n'aime pas souffrir ou faire souffrir les gens et peut-être que Ronald pendant une période était mal à l'aise, mal à l'aise, et moi aussi ».