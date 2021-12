FC Barcelone - Mercato : après Haaland, un autre crack visé par le PSG déclare sa flamme à Xavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Hier lundi avait lieu la cérémonie du Golden Boy, organisé par le quotidien italien Tuttosport. C'est le Barcelonais Pedri qui a logiquement été sacré. Mais à l'instar de ce qu'a fait France Football avec le Ballon d'Or, il existe désormais d'autres sous-catégories à ce trophée, notamment le Golden Boy Web, élu uniquement par les votes des internautes. Et pour celui-ci, c'est Karim Adeyemi (19 ans, Red Bull Salzbourg) qui a été récompensé.

Interrogé par Tuttosport sur l'intérêt du FC Barcelone pour lui, l'Allemand a répondu : "Le Barça est l'un des plus grands clubs du monde et c'est une fierté qu'il me veuille. Si je me vois y jouer à l'avenir ? Bien sûr ! C'est un grand club et si à un moment je veux changer d'équipe, je pourrais y aller". L'intérêt du Barça pour Adeyemi est concret et l'intérêt réciproque puisque l'attaquant est fan du FCB depuis toujours. Mais le PSG en a fait une priorité pour l'été prochain afin de remplacer Kylian Mbappé…

"Si me veo jugando en el Barcelona? Por supuesto..." https://t.co/B1jvAvI6OX pic.twitter.com/YEMHxOygXl — PARTIDO VIVO 📺🎾⚽️🥊 (@partidovivo) December 13, 2021