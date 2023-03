FC Barcelone - Mercato : après Kanté, un autre coup dur en perspective ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Tout et son contraire. Des informations mercato et des noms ronflants qui, parfois, connaissent un sérieux coup de moins bien en raison des difficultés économiques du FC Barcelone. On le sait, le club catalan sera obligé de vendre l'été prochain si il souhaite recruter et régler, entre autres, le cas épineux de Gavi, qui risque d'être libre en raison d'un contrat non homologué.

Les rumeurs vont tout de même bon train. Et parmi elles, celle du milieu de terrain allemand de Manchester City, Ilkay Gündogan. Ce dernier sera libre dans quelques mois, mais c'est bien son salaire attendu qui pose problème. Selon Sport, les demandes du joueur, et cela reste au conditionnel, seraient beaucoup trop élevées pour le Barça.

Un cas qui avait déjà été rencontré par la direction avec le Français N'Golo Kanté, libre lui-aussi mais tout aussi exigeant sur le plan salarial.