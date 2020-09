FC Barcelone – Mercato : après Messi, Suarez va aller au clash avec le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Quelques semaines après Lionel Messi, qui était allé au bras de fer avec ses dirigeants pour tenter de forcer son départ du FC Barcelone avant de rentrer dans le rang, c'est son grand ami Luis Suarez qui pourrait opter pour la confrontation directe. Pourtant, les deux dossiers sont loin d'être comparable.

Si la direction du Barça n'a jamais songé à se séparer de Lionel Messi et a toujours fermé la porte à un départ de la Pulga en dessous de sa clause libératoire (700 M€), le Pistolero a lui été poussé vers la sortie par Ronald Koeman. Sommé même de se trouver un nouveau point de chute avec un FC Barcelone disposé à être complaisant en le laissant filer... Sauf que Luis Suarez (33 ans) s'est mis d'accord avec l'Atlético Madrid sur la base d'un contrat de deux ans.

Une conférence de presse pour vider son sac

Soucieux de ne pas renforcer un club rival, Josep Maria Bartomeu a donc fermé la porte à une résiliation du contrat à l'amiable de l'Uruguayen. En apprenant la décision de son club, l'ancien joueur de Liverpool – resté professionnel durant tout l'été – serait entré dans une colère noire.

Selon le correspondant d'ESPN à Barcelone, Luis Suarez songerait de plus en plus à organiser une conférence de presse avec ses avocats si la situation ne se débloquait pas en sa faveur. Déjà ébranlée par les crises sportives, la motion de censure des Socios et les mots très durs de Lionel Messi, l'administration Bartomeu peut-elle se permettre une nouvelle charge d'une légende du club ?