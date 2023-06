FC Barcelone - Mercato : en plus de Messi et Martínez, une troisième recrue arrive !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Même si rien n'est encore officiel, les dirigeants du FC Barcelone auraient enfin reçu le feu vert de la Liga pour signer de nouveaux joueurs cet été et permettre notamment le retour de Lionel Messi.

Gündogan arrive aussi !

Avec son plan de viabilité validé par la Liga et trois ventes, dont deux importantes, qu'il prévoirait, le champion d'Espagne 2022-2023 devrait pouvoir enregistrer les contrats de Ronald Araujo et Gavi, qui ont récemment prolongé leur contrat avec le club blaugrana, et les arrivées de Lionel Messi (Paris Saint-Germain) et d'Íñigo Martínez (Athletic Bilbao) mais aussi celle d'Ilkay Gündogan (Manchester City), d'après le journaliste espagnol, Gerard Romero, toujours bien informé sur l'actualité du Barça.

💣 Avec le plan de faisabilité, les renouvellements ainsi que la signature d'Íñigo sont déjà inclus, avec les 3 ventes que prévoit le Barça, Messi et Gundogan arriveraient. @gerardromero — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) June 5, 2023

Pour résumer Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Íñigo Martínez (Athletic Bilbao) et Ilkay Gündogan (Manchester City) devraient devenir les trois premières recrues estivales du FC Barcelone.

