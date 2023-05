FC Barcelone - Mercato : après Messi, une autre recrue de taille a passé sa visite médicale !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si on attendra néanmoins un peu avant d’être sûr de la nouvelle, on apprend aussi que le FC Barcelone aurait ferré une autre recrue en vue de la saison prochaine : Iñigo Martinez (Bilbao, 31 ans) ! « Le Barça est confiant à l’idée de voir La Liga lui donner le feu vert pour enregistrer l’opération Iñigo Martinez dans les plus brefs délais, assure Fabrizio Romano sur Twitter. Cela est aussi le cas pour Gavi et d’autres. Martinez a passé sa visite médicale il y a déjà plusieurs semaines et s’est mis d’accord sur un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2025. »

Barcelona are confident to get La Liga’s green light also for Iñigo Martínez deal to be registered very soon, as for Gavi new contract & more. 🔵🔴⏳ #FCB



Iñigo has already completed medicals weeks ago and he has agreed a two year deal valid until June 2025. pic.twitter.com/ayqbgyuhLt