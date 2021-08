FC Barcelone - Mercato : après Messi, une douche froide à venir pour Memphis Depay ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Memphis Depay pas inscrit en Liga ? Selon les informations de Sport, le club catalan, qui a officialisé l’arrivée de l'attaquant néerlandais il y a plus d’un mois maintenant, ne l’a toujours pas inscrit en Liga. Et pour cause, le Barça attendait de dégraisser dans un premier temps à cause de ses soucis financiers qui l’ont d’ailleurs empêché de prolonger Lionel Messi.

Une course contre la montre avant dimanche

Toujours selon le média espagnol, le Barça souhaiterait inscrire Memphis Depay avant la réception ce dimanche de la Real Sociedad. Des négociations seraient en cours avec la ligue espagnole. De son côté, Memphis Depay ne serait pas trop affecté par la situation et resterait calme, son président étant confiant dans cette affaire.

