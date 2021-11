FC Barcelone - Mercato : après Sterling et Torres, Xavi vise un joueur de City proche de CR7 !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Dans son édition du jour, Sport confirme l’information parue hier : la priorité de Xavi au FC Barcelone se nomme Ferran Torres (21 ans). Si l’attaquant espagnol serait déjà d’accord pour signer cet hiver, le club catalan et Manchester City ne se sont pas encore entendus.

Une signature à l’été 2022 est possible aussi pour un joueur estimé à 50 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2025. En parallèle le journal catalan précise que le Barça n’a pas totalement abandonné la piste menant à Raheem Sterling et aurait même un troisième larron des Citizens à l’œil : Bernardo Silva !

« Le joueur le plus décisif de Guardiola cette saison était proche de partir cet été, rappelle Sport. S’il ne l’a pas fait, c’est parce qu’aucune équipe européenne n’a voulu miser sur lui. Son choix n°1 était la Liga, avec le Barça comme l’un de ses favoris. Par son style de jeu, le Portugais cadrerait bien au Camp Nou mais City a demandé une indemnité inaccessible pour le club catalan. »

[#Décla💬] Xavi : "Le meilleur joueur portugais après Cristiano Ronaldo ? C’est une question difficile, mais je dirais Bernardo Silva" pic.twitter.com/GaDmRExnfW — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 3, 2017