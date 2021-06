FC Barcelone - Mercato : après Wijnaldum, une deuxième recrue promise à Messi prête à snober le Barça ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le FC Barcelone peut s'en mordre les doigts ! Proche de recruter Georginio Wijnaldum, libre depuis son départ de Liverpool, il y a de cela quelques jours, la formation blaugrana a vu le PSG lui passer devant sur la ligne. Après lui avoir proposé un contrat plus juteux financièrement, le club de la capitale a en effet réussi à convaincre le Néerlandais, qui s'est engagé pour trois saisons.

Le FC Barcelone pourrait d'ailleurs subir une nouvelle désillusion, mais avec le dossier Memphis Depay. Alors que les discussions entre l'attaquant et le club barcelonnais étaient avancées, la Juventus Turin aurait récemment transmis une offre de contrat à l'ancien lyonnais. Selon Mundo Deportivo, un salaire nettement supérieur à celui que propose le FC Barcelone aurait été soumis à Memphis Depay. Un retournement de situation qui pourrait faire capoter un éventuel transfert.

