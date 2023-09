FC Barcelone - Mercato : Arabie Saoudite, MLS... Lewandowski cash sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sous contrat au FC Barcelone jusqu'en 2026, Robert Lewandowski (35 ans) s’est confié à AS. Le Polonais a notamment évoqué son avenir, lui qui a été approché par un club saoudien cet été.

"Super heureux à Barcelone"

«L’Arabie saoudite ? Maintenant, je n’y pense même pas, a-t-il soutenu. Je suis super heureux à Barcelone, dans l’équipe, dans la ville, avec ma famille. En tant que personne, je suis heureux. (…) Avant la pandémie, l’idée de la MLS était bien ancrée dans ma tête. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai changé d’avis plus tard. Après le chapitre Barcelone, c’est difficile à imaginer. Ce sont mes dernières années dans le monde du football. Il me reste encore deux, peut-être trois ans. J'étais une machine avant d'arriver au Barça, je suis devenu plus humain mais je veux toujours réussir et marquer des buts."

