FC Barcelone - Mercato : les premiers mots d'Araujo après sa prolongation

Ronald Araujo a prolongé ce mardi son contrat avec le FC Barcelone de trois saisons supplémentaires. Le défenseur central uruguayen est désormais lié avec le club blaugrana jusqu'en juin 2026.

"C'est un énorme bonheur de pouvoir rester ici"

Au micro de Barça TV, Ronald Araujo a réagi à sa prolongation. "C'est un énorme bonheur de pouvoir rester ici, de prolonger avec ce club et de rester encore de nombreuses années. C'est le résultat de beaucoup de travail et Dieu merci, j'ai cette possibilité. Je remercie ma famille, le club et mes coéquipiers qui m'ont toujours rendu les choses beaucoup plus faciles et les entraîneurs qui m'ont toujours aidé depuis le début."

Pour résumer Ronald Araujo a prolongé ce mardi son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Au micro de Barça TV, le défenseur central uruguayen a réagi à sa prolongation.

Fabien Chorlet

Rédacteur