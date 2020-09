FC Barcelone – Mercato : Arturo Vidal à l'Inter Milan, c'est fait !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : l'annonce de Messi enflamme la Twittosphère

Après deux saisons et 96 matches avec le Barça, le milieu de terrain chilien (33 ans) a été transféré pour 1 M€ en variables. A un an de la fin de son contrat en Catalogne, il s'est entendu avec l'Inter Milan sur la base d'un contrat de deux ans avec un salaire annuel estimé à 6 M€ par saison.

❗ Agreement with @Inter for the transfer of @kingarturo23.