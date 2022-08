FC Barcelone - Mercato : Aubameyang à Chelsea, des détails du contrat ont fuité

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Méfiance. Depuis plusieurs semaines, il était ainsi acquis que Frenkie de Jong allait quitter le FC Barcelone en direction de Manchester United. Résultat ? Le Néerlandais est toujours au Barça et devrait même y rester. C'est maintenant l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang qui est annoncé partant. Selon les informations de Sport, l'ancien gunner est tout proche de Chelsea.

Comme on vous le signalait hier soir, une rencontre a eu lieu hier entre les représentants des Blues et le joueur afin de trouver un accord contractuel. Et il se dit qu'Aubame multiplierait son salaire par deux en Angleterre et que les Blues offriraient pas loin de 25 millions d'euros au Barça pour la transaction.

A suivre.