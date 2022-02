FC Barcelone - Mercato : Aubameyang arrive, Dani Alves déjà prêt à le léser ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone joue avec les nerfs de ses supporters. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a passé sa visite médicale avec succès hier soir en Catalogne et que son père avait le sourire en coulisses, le club blaugrana n’a toujours pas officialisé son prêt en provenance d’Arsenal.

Ce ne serait plus qu’une question d’heures, l’annonce étant prévue dans le courant de la journée. L’arrivée de l’ancien attaquant de l’ASSE pourrait engendrer un premier problème à régler pour Xavi : la liste des joueurs inscrits en Ligue Europa. Hier soir, Dario Montero a ainsi rappelé dans l’émission El Chiringuito qu’un club n’était autorisé qu’à inscrire trois recrues hivernales dans la compétition.

Or, quatre renforts sont arrivés au Barça en janvier si l’on compte Aubameyang : Daniel Alves, Ferran Torres et Adama Traoré. Selon la journaliste d’As Carme Barcelo, Xavi tient absolument à pouvoir compter sur le latéral brésilien en C3. Qui sera donc la recrue sacrifiée ? Dans une logique purement chronologique, on pencherait pour « PEA » même si Traoré pourrait avoir un train de retard...

💥"El BARÇA solo puede INSCRIBIR a 3 FICHAJES en la EUROPA LEAGUE... Y han llegado 4 jugadores"



🔵🔴Alves, Ferran Torres, Adama y Aubameyang



Lo dice @DarioMonteroG en #ChiringuitoFichajes pic.twitter.com/gsdnMkHEZ1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2022