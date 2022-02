FC Barcelone – Mercato : Aubameyang arriverait libre... mais plus tard !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si Arsenal et le FC Barcelone se sont entendus pour Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans), il n'aura échappé à personne qu'aucune communication n'est intervenue avant la date butoire du 31 janvier à 23h59. La raison est simple : selon Sport, le Barça va prendre son temps pour annoncer la nouvelle.

Le Gabonais ayant résilié son contrat avec les Gunners dans la soirée, « PEA » est aujourd'hui en qualité d'agent libre. Une situation qui permet au FC Barcelone de s'offrir un peu de temps pour régler son arrivée et le faire rentrer dans sa masse salariale...

Pour autant, aucune inquiétude à avoir sur la finalité du dossier comme le confirme le spécialiste Mercato italien Fabrizio Romano, photo à l'appui :

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. 🔵🔴 #FCB



Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky