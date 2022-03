FC Barcelone - Mercato : Aubameyang demande à Dembélé de rester au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Fin février, le FC Barcelone a de nouveau ouvert la porte à une prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé tout en faisant comprendre qu'il ne fera pas le premier pas pour reprendre les négociations. Mais depuis statu quo dans ce dossier.

"J'aimerais que Dembélé reste"

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de Galatasaray en huitième de finale retour de la Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé cet hiver au Barça en provenance d'Arsenal, a clamé son désir de voir l'ailier droit français prolonger son contrat avec le club blaugrana.

"Je l'ai vu très bien s'entraîner depuis mon arrivée, avec beaucoup d'envie. Il se débrouille bien et fait beaucoup de passes décisives. Je le connais depuis de nombreuses années, la chose la plus importante est qu'il soit heureux et qu'il travaille dur. (...) Nous avons un peu parlé avec Dembélé. La décision finale lui appartient, nous verrons ce qu'il fera. J'aimerais qu'il reste, je suis très heureux de jouer avec lui, nous verrons ce qui se passera."

Fabien Chorlet

Rédacteur