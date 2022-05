FC Barcelone – Mercato : en sélection avec la Pologne, Robert Lewandowski demande encore son départ !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Robert Lewandowski ne veut plus jouer pour le Bayer Munich. Le buteur polonais veut découvrir une nouvelle expérience et entend bien quitter le club bavarois, pour rejoindre le Barça, lors du mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lewandowski se heurte à la réticence de son club de le laisser partir. Aujourd’hui, il s’offre une nouvelle sortie médiatique et est sans pitié pour son club actuel.

Présent en conférence de presse, avec la Pologne, il détruit le club bavarois et pousse pour son transfert au Barça : « Mon aventure au Bayern est terminée. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club. Le Bayern est un club sérieux et je crois qu'ils ne me garderont pas, je ne veux plus y jouer. Un transfert est la meilleure solution. J'espère qu'ils ne m'arrêteront pas. »

Lewandowski: “My era at Bayern is over. I don't see any possibility to continue playing for this club anymore” 🚨 #FCBayern



“Bayern’s a serious club and I believe they won’t keep me, I don't want to play there anymore. A transfer is the best solution. I hope they don't stop me”. pic.twitter.com/ieO3q0tEBO