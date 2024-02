FC Barcelone Mercato : Bergvall explique pourquoi il a recalé le Barça

Le FC Barcelone souhaitait recruter cet hiver le milieu de terrain de Djurgården, Lucas Bergvall. La priorité de l'international U21 suédois était même le Barça selon Relevo. Mais l'international Espoirs suédois de Djurgården a finalement rejoint Tottenham hier et il a expliqué son choix de signer chez les Spurs.

"Cela a toujours été mon rêve de jouer en Angleterre, a-t-il soutenu. La Premier League est le meilleur championnat du monde et Tottenham est un gros gros club. En plus il y a un bon coach, un bon manager général et une équipe jeune qui pratique un bon football. C'est un pur bonheur pour moi de faire partie de ce projet."

⚪️🇸🇪 Lucas Bergvall on picking Spurs over Barcelona: "It’s always been my dream to play in the Premier League, the best league in the world".



"Tottenham is a big, big club". pic.twitter.com/nIH70hFcAK