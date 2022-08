FC Barcelone - Mercato : Bernardo Silva prend (discrètement) position pour un départ

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La machine est en train de s'emballer concernant un transfert de Bernardo Silva au FC Barcelone ! Ce mercredi, la presse espagnole annonce que le club catalan et le milieu portugais se sont mis d'accord sur un futur contrat, et que Manchester City serait sur le point d'accepter l'offre de 80 M€ formulée par les Blaugrana. Et voilà que l'ancien Monégasque accorde une interview à ESPN dans laquelle il fait comprendre qu'il veut aller en Espagne.

"J'ai toujours dit que j'étais heureux ici mais je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Nous verrons, sincèrement. Ma relation avec City est très honnête. Je me suis ouvert à eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je serai heureux, je respecterai les couleurs et je donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons ce qu'il se passera. City est un grand club, qui ne veut pas de joueurs mécontents dans son groupe. Les dirigeants nous disent toujours que si nous ne sommes pas heureux, nous pouvons partir. Il y a des négociations et ils demandent la quantité juste d'argent."